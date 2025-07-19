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«Не повод для радости»: в «Балтике» высказались о ничьей с «Динамо»

Футболист «Балтики» Петров: ничья с «Динамо» не повод для радости
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Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты «Балтики» недовольны выездной ничьей с «Динамо» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги – 2025/26. Об этом в комментарии «Чемпионату» заявил полузащитник калининградской команды Максим Петров.

«Довольны игрой в матче с «Динамо», но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у «Динамо» с игры было не так много моментов. У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол», – заявил игрок.

«Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Программа 1-го тура РПЛ продолжится в субботу, 19 июля, тремя матчами. В 15:30 по московскому времени стартует дерби Самарской области: «Акрон» примет «Крылья Советов». Следом «Локомотив» дома сыграет с «Сочи», эта игра начнется в 18:00. Наконец, в 20:30 прозвучит стартовый свисток на стадионе московского «Спартака», где красно-белые будут играть с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции этих игр.

Ранее лидер «Динамо» поблагодарил Овечкина за уникальный подарок.

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