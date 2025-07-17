В «Спартаке» рассказали, какой подарок ждет футболистов, если они досрочно победят в РПЛ

Станкович: отправлю весь «Спартак» в Дубай, если мы досрочно выиграем РПЛ

Тренер московского «Спартака» Деян Станкович сказал на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна, что отправит всю команду в Дубай, если удастся досрочно выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Если мы выиграем РПЛ, я отправлю всю команду в Дубай. Вся команда не будет тренироваться целую неделю. Вернемся, чтобы сыграть матч», — сказал Станкович.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее легенда «Спартака» назвал основного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ.