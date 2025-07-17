Легенда «Спартака» назвал основного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал московское «Динамо» основным соперником петербургского «Зенита» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Сейчас «Динамо» — основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою жар‑птицу», — сказал Ловчев.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо».