Хоккеист НХЛ попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном. Шуточное видео опубликовала пресс-служба благотворительного Матча года между российскими игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72... что-то там», — говорится в подписи под видео.

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин ответил на вопрос о возвращении в Россию.