Панарин ответил на вопрос о возвращении в Россию

Панарин заявил, что ему хотелось бы еще поиграть в России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что допускает свое возвращение в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хотелось бы еще поиграть в России. За какой клуб? Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу», — заявил Панарин.

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее российская теннисистка обыграла сестру на турнире в Нидерландах.