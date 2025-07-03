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«Самый сложный вопрос»: Черчесов о том, сможет ли стать Дзюба хорошим тренером

Черчесов не знает, сможет ли Дзюба стать хорошим тренером
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не знает, сможет ли форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стать хорошим наставником, передает РИА Новости.

«Сможет ли Дзюба стать хорошим тренером? Это самый сложный вопрос, я к этому не готов. Лидерские качества у него есть, но тренер — абсолютно другая профессия. Этому надо учиться», — сказал Черчесов.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба оценил свои шансы сыграть за сборную России.

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