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Дзюба оценил свои шансы сыграть за сборную России

Дзюба о шансах сыграть за сборную России: практически невозможно
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил свои возможности еще раз сыграть за сборную России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я действующий футболист и с удовольствием еще бы поиграл за сборную. Но понимаю, что в нынешней ситуации это практически невозможно. В моменте я и не мечтал, что у меня будет шанс сыграть за сборную. У меня был мини-шанс, и я им воспользовался. Я безумно счастлив», — заявил Дзюба.

Карпин не вызывал Дзюбу в сборную с момента своего назначения на пост главного тренера в 2021 году, однако в марте 2025 года Дзюба попал в заявку национальной команды и сыграл с Гренадой, забив мяч, который стал рекордным. Теперь на счету форварда 31 гол за сборную, по этому показателю он обошел бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, первенстве Европы, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

Ранее Карпин ответил, при каком условии может снова вызвать Дзюбу в сборную.

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Футбол. Чемпионат России
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