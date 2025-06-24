В «Зенит» может перейти защитник из Аргентины

Петербургский «Зенит» может подписать контракт с защитником «Архентинос Хуниорс» Романом Вегой. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Источник утверждает, что клубы близки к договоренности. Сообщается, что сумма трансфера должна составить €9 млн. Также в сделку будут включены 10% выплат за последующий переход футболиста.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины 21-летний Вега сыграл в 15 матчах, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский тренер возглавит европейскую команду.