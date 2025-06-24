«Она успешно разродилась»: Дзюба поздравил болельщицу «Акрона» с пополнением в семье

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что форвард тольяттинского «Акрона» поздравил болельщицу из Тольятти с пополнением в семье, передает РИА Новости.

«Я как-то попросил Дзюбу поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приема, вот фанатеет она от Дзюбы. И Артем откликнулся. Он поздравил — и она успешно разродилась», — сказал Дегтярев.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее в «Акроне» назвали Дзюбу лучшим вложением.