«Больше не дрожат ноги»: в «Акроне» назвали Дзюбу лучшим вложением

Владелец «Акрона» Морозов заявил, что в восторге от подписания Дзюбы

Владелец тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов назвал подписание нападающего Артема Дзюбы лучшим вложением. Его слова приводит РИА Новости.

«Он стал лучшим бомбардиром нашей команды. Он отлично мотивирует ребят на поле, активно общается с молодыми — на него смотрят, равняются. В целом у команды больше не дрожат ноги. Артем Сергеевич — это еще и максимальная медийность: любое его интервью разбирают на цитаты», — заявил Морозов.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее была названа новая цель Дзюбы.