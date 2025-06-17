Трансфер капитана «Ростова» в «Динамо» назвали полезным

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что трансфер Максима Осипенко может помочь «Динамо» в новом сезоне.

«Он такой крупный защитник, но мне никогда не нравился. Головой, конечно, играет хорошо, все мячи снимет, еще и сам забьет, но как он играет внизу — мне не нравится, не очень-то он игру читает. Но у «Динамо» сейчас бардак в обороне, так что он, может, и придется ко двору. Вообще хороших защитников сейчас мало, они все как мамонты перевелись — даже непонятно, кто на краю играет, кто в центре. Все играют в куче, как хотят», — заявил Пономарев.

31-летний Осипенко провел в «Ростове» пять с половиной лет, за это время он провел 142 матча в Российской премьер-лиге, отметившись в них 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. «Динамо» лидирует в борьбе за приобретение игрока.

Бело-голубые закончили минувший сезон на четвертом месте в РПЛ и после этого назначили новым главным тренером Валерия Карпина, с которым Осипенко работал и в «Ростове», и в сборной России.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал усилением приобретение «Динамо» Максима Осипенко.