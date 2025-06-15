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Булыкин назвал усилением приобретение «Динамо»

Булыкин: конечно, Осипенко – усиление для «Динамо»
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Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также немецкие «Фортуну» и «Байер», бельгийский «Андерлехт», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил потенциальный переход центрального защитника национальной команды Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».

«Конечно, это усиление, причем хорошее. В защите «Динамо» нужен порядок, а то все время в прошлом сезоне да и в позапрошлом это была одна из главных проблем «Динамо», — считает Булыкин.

31-летний Осипенко провел в «Ростове» пять с половиной лет, за это время он провел 142 матча в Российской премьер-лиге, отметившись в них 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. «Динамо» лидирует в борьбе за приобретение игрока.

Бело-голубые закончили минувший сезон на четвертом месте в РПЛ и после этого назначили новым главным тренером Валерия Карпина, с которым Осипенко работал и в «Ростове», и в сборной России.

Ранее Станислав Черчесов высказался против совмещения в сборной России.

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