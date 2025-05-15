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Стало известно состояние игрока клуба АПЛ, который был введен в кому из-за травмы

Daily Mail: футболиста «Ноттингема» Авонийи вывели из комы после травмы
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Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Нигерийский нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи выведен из состояния искусственной комы после двух этапов операции по поводу травмы живота, полученной в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером». Об этом пишет Daily Mail.

По информации СМИ, игрок был введен в кому 12 мая после первой операции, а 14 числа после второго хирургического вмешательства, включавшего в себя зашивание раны, врачи приняли решение вывести его из комы.

Отмечается, что в «Ноттингем Форест» проводят внутреннее расследование по поводу инцидента. Руководство обеспокоено тем, что футболисту позволили продолжить игру после травмы.

По ходу матча футболист ударился животом о штангу. После этого он сумел отыграть еще несколько минут, после чего тренерский штаб снял игрока с игры, но не смог выпустить другого футболиста, поскольку все пять замен уже были использованы. На следующий день после поединка в клубе ему диагностировали травму живота, которая может привести к серьезным последствиям. При этом точный характер травмы не раскрывается, однако известно, что футболиста госпитализировали и провели экстренную операцию на брюшной полости.

Матч завершился со счетом 2:2. «Ноттингем» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 балла.

Ранее бразильский игрок «Зенита» покинул Россию.

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