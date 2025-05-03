Стало известно состояние экс-тренера «Спартака», которому стало плохо во время матча

Экс-тренер «Спартака» Ваноли чувствует себя хорошо после потери сознания

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньятти высказался о состоянии главного тренера Паоло Ваноли, который на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А против Венеции, передает «Матч ТВ».

«Сейчас с Паоло Ваноли все хорошо», — сказал Ваньятти.

Паоло Ваноли стал главным тренером «Спартака» в конце 2021 года, сменив на посту португальского специалиста Руя Виторию. Летом 2022 года после победы в Кубке России итальянец покинул московский клуб, после чего его возглавил испанец Гильермо Абаскаль, которого в середине сентября 2024 года уволили из испанской «Гранады».

В турнирной таблице Серии А «Торино» идет на десятом месте, набрав 44 очка. «Венеция» располагается на 18-й строчке, имея в активе 26 баллов.

Лидирует в чемпионате «Наполи», набрав 74 очка. На втором месте идет миланский «Интер» (71).

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