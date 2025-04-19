На Останкинской башне появилось поздравление «Спартака» с днем рождения

На Останкинской башне в Москве появилось поздравление футбольного клуба «Спартак» с днем рождения. Видео опубликовано на официальной странице клуба VK.

18 апреля самому титулованному клубу России исполнилось 103 года.

После 24 туров «Спартак» набрал 47 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на три балла от «Зенита» и на пять — от лидирующего «Краснодара». В субботу, 19 апреля, красно-белые в Самаре сыграют с «Акроном», эта игра начнется в 14:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, где пройдет суперфинал Кубка России.