Стало известно, где пройдет суперфинал Кубка России

Суперфинал Кубка России по футболу пройдет на московском стадионе «Лужники» 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что стадион примет решающий матч соревнования в четвертый раз подряд и в 12-й раз в истории.

В борьбе за попадание в суперфинал остались шесть клубов. В финале Пути РПЛ сыграют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, а в нижней сетке во втором этапе полуфинала Пути регионов сыграют между собой московские «Спартак» и «Динамо», а также столичный «Локомотив» и «Ростов».

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что стадион «Краснодара» поменяет название.