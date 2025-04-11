Экс-тренер сборной России рассказал, устроит ли «Краснодар» ничья с «Зенитом»

Тренер Семин: у «Краснодара» хорошие шансы на титул даже при ничьей с «Зенитом»

Футбольный клуб «Краснодар» сохранит высокие шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), даже если сыграет вничью с «Зенитом» в матче 24-го тура. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Эта игра будет иметь важнейшее значение, но определяющим станет последний тур. Можно ли называть «Краснодар» будущим чемпионом в случае победы над «Зенитом»? Он имеет очень хорошие шансы на чемпионство, даже если сыграет вничью», — считает Семин.

После 23 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очка. Второе и третье места делят «Зенит» и «Спартак», набравшие по 47 баллов. «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом» в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России и борются за то, чтобы защитить титул в 100-летие клуба.

«Спартак» откроет программу 24-го тура домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Эта встреча состоится в пятницу, 11 апреля, и начнется в 19:30 по столичному времени.

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