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Легенда «Локомотива» объяснил, почему надо возвращать пиво на стадионы

Тренер Семин: есть камеры, Fan ID, возвращение пива на трибуны не будет проблемой
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РИА Новости

Инициатива министра спорта РФ Михаила Дегтярева возобновить продажу пива на российских футбольных стадионах является правильной, этот шаг не должен привести к проблемам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил знаменитый тренер, трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин.

«Я согласен с этим. Нельзя было запрещать пиво, потому что оно разрешено на всех стадионах мира. Я не вижу в этом никаких проблем. К тому же, это определенный бизнес для футбольных клубов. Сложно даже сказать, почему такой запрет был введен. Я уже давно не видел, чтобы фанаты буйствовали из-за пива — и раньше, и сейчас где-то на других стадионах. Условно, на играх мадридского «Реала» пиво есть – а чем наши фанаты хуже? Чем они более буйные? Я здесь не вижу никаких проблем. Сейчас на стадионах везде камеры, нарушителей выявляют, есть еще и Fan ID. Поэтому об этом даже не стоит беспокоиться», — убежден Семин.

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку.

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