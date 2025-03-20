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Стало известно, с чем Ковентри сравнила победу на выборах МОК

Ковентри сравнила победу на выборах главы МОК с первой медалью Олимпиады-2004
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Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сравнила свою победу на выборах с первой медалью на Олимпийских играх в 2004 году. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Можно сравнить с тем, когда я выиграла первую медаль на Олимпийских играх в 2004 году. Это немного сюрреалистично. На протяжении шести месяцев ты усердно работаешь. Я действительно благодарна членам МОК за проявленное доверие ко мне», — заявила Ковентри.

На Олимпийских играх 2004 года зимбабвийка завоевала три медали: серебро, бронзу и золото.

Новый глава был избран по итогам первого раунда голосования, которое состоялось 20 марта на 144‑й сессии МОК в Греции.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее Владимир Путин поздравил нового президента МОК Ковентри.

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