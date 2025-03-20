Путин поздравил нового президента МОК Ковентри

Президент России Владимир Путин поздравил члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с победой на выборах нового главы организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Ковентри, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета. От души желаю вам благополучия и крепкого — по‑настоящему спортивного — здоровья», — заявил Путин.

Новый глава был избран по итогам первого раунда голосования, которое состоялось 20 марта на 144‑й сессии МОК в Греции.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. впервые в истории президентом МОК стала женщина. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее стали известны результаты голосования на выборах главы МОК.