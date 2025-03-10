«Находишься на другом уровне бытия»: «Вашингтон» о 1600-м очке Овечкина

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях посвятила пост российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину, который набрал 1600 очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ты понимаешь, что находишься на другом уровне бытия в этом виде спорта, когда достижение отметки в 1600 очков за карьеру — это даже не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — указано в сообщении клуба.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Овечкин стал первым российским хоккеистом в НХЛ, которому покорилась такая отметка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени

Ранее Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ.