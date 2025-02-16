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Звезде «Реала» грозил 12-матчевая дисквалификация за оскорбление судьи

Игрока «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 12 матчей
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Lee Smith/Reuters

Футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема могут дисквалифицировать на срок от четырех до 12 матчей за оскорбление судьи Хосе Мануэра в игре чемпионата Испании против «Осасуны», передает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что арбитр мог неправильно понять фразу англичанина. Беллингем заявил, что в его фразе грубое слово сопровождало слово «off» вместо «you», что означает неоскорбительный контекст.

Беллингем за слова в адрес арбитра был удален на 39-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Несмотря на потерю очков, «Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании — у «сливочных» теперь 51 балл за 24 встречи, а у идущей второй «Барселоны» 50 очков. «Осасуна» занимает седьмую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ранее экс-игрок сборной России объяснил причину поражения «Манчестер Сити» от «Реала» в Лиге чемпионов.

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