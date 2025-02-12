Экс-игрок сборной России объяснил причину поражения «Манчестер Сити» от «Реала» в ЛЧ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что «Манчестер Сити» уступил мадридскому «Реалу» в стыковом матче Лиги чемпионов из-за ошибок в обороне.

«Наверное, «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» из-за ошибок обороны, которая потеряла концентрацию. Защитники «Сити» в ситуациях, в которых надо было сыграть проще, ошиблись. Эти ошибки оказались плачевными», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 2:3.

Счет в поединке открыли «горожане»: на 19-й минуте отличился Эрлинг Холанд. «Реал» сумел сравнять только во втором тайме, когда на 60-й минуте ворота соперника поразил Килиан Мбаппе. На 80-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Через шесть минут Браим Диас сравнял счет, а на второй компенсированной минуте Джуд Беллингем оформил победный для «Реала» гол.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее «Манчестер Сити» установил антирекорд домашних матчей при Хосепе Гвардиоле.