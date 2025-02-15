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«Реал» не смог обыграть «Осасуну» в матче чемпионата Испании

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 1:1 в Ла Лиге
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Jon Nazca/Reuters

Мадридский «Реал» не смог обыграть «Осасуну» в матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в городе Памплона и завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте Килиан Мбаппе вывел мадридцев вперед, однако на 39-й минуте прямую красную карточку получил Джуд Беллингем, а на 58-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти.

Несмотря на потерю очков, «Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании — у «сливочных» теперь 51 балл за 24 встречи, а у идущей второй «Барселоны» 50 очков. «Осасуна» занимает седьмую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее хет-трик новичка «Манчестер Сити» помог разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ.

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