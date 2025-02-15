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Хет-трик новичка «Манчестер Сити» помог разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0 в АПЛ, Мармуш забил трижды
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Lee Smith/Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Уже в первом тайме хет-трик оформил новичок «Манчестер Сити» египетский нападающий Омар Мармуш — он отличился на 19-й, 24-й и 33-й минутах. Эти голы стали дебютными для него за «горожан». Еще один мяч забил Джеймс Макэйти на 84-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Ньюкасл» идет седьмым — в активе команды 41 балл.

26-летний Мармуш перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Айнтрахта» в январе 2025 года за €75 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский футболист «Спартака» покинет клуб.

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