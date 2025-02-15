Хет-трик новичка «Манчестер Сити» помог разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Уже в первом тайме хет-трик оформил новичок «Манчестер Сити» египетский нападающий Омар Мармуш — он отличился на 19-й, 24-й и 33-й минутах. Эти голы стали дебютными для него за «горожан». Еще один мяч забил Джеймс Макэйти на 84-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Ньюкасл» идет седьмым — в активе команды 41 балл.

26-летний Мармуш перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Айнтрахта» в январе 2025 года за €75 млн.

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