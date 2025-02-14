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В «Зените» рассказали, почему бразильский игрок команды покинул сборы

Тренер «Зенита» Семак: Вендел сборы «Зенита» по семейным обстоятельствам
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что бразильский футболист Вендел покинул сборы клуба по семейным обстоятельствам, передает сайт команды.

«Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет», — сказал Семак.

В текущем сезоне чемпионата России Вендел провел за «Зенит» 15 матчей, забив один мяч.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал клуб, за который болеет вся Россия.

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