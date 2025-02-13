Экс-футболист «Зенита» назвал клуб, за который болеет вся Россия

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что вся Россия болеет за московское «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», — сказал Радимов.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 35 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, сможет ли «Динамо» выиграть РПЛ в текущем сезоне.