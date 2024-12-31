Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проспавший матч на ЧМ по шахматам россиянин объяснился

Гроссмейстер Дубов объяснил, что проспал партию на ЧМ по блицу из-за джетлага
close
Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу из-за смены часовых поясов. Об этом спортсмен рассказал в интервью Take Take Take.

По его словам, подобное случилось из-за того, что до этого он никогда не был в Америке.

«Что случилось, то случилось. Что я еще должен сказать? Если ты не идиот, то когда происходит что-то такое, ты понимаешь, что на самом деле случилось. Я в первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг. Так бывает», — заявил Дубов.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

Ранее эксперт назвал фаворитов на чемпионате мира по шахматам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами