Проспавший матч на ЧМ по шахматам россиянин объяснился

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу из-за смены часовых поясов. Об этом спортсмен рассказал в интервью Take Take Take.

По его словам, подобное случилось из-за того, что до этого он никогда не был в Америке.

«Что случилось, то случилось. Что я еще должен сказать? Если ты не идиот, то когда происходит что-то такое, ты понимаешь, что на самом деле случилось. Я в первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг. Так бывает», — заявил Дубов.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

