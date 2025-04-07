Мостовой пишет стих в честь Овечкина

Бывший футболист сборной России рассказал, что пишет стих в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «РБ Спорт».

«Саня — просто красавчик, других слов нет! Сейчас работаю над небольшим стишком в его честь, варианты уже есть. Думаю, скоро опубликуем», — сказал Мостовой.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Артем Дзюба поздравил Овечкина с рекордом.