Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили колумбийских наемников в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск «Север».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — сообщил собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.

7 апреля командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По его словам, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев. В настоящий момент он ищет способы оплаты их перелета.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников ВСУ прибыли в Харьков. Он добавил, что новоприбывшие военные хорошо экипированы, преимущественно в возрасте около тридцати лет. По его словам, среди них есть и женщины.

Прибывших в город наемников координатор николаевского подполья разделил на две группы: англоязычные — выходцы из разных стран Европы; выходцы из стран Латинской Америки, которых местные жители легко отличают по смуглой коже.

Ранее в Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников.