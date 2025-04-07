Ученые раскрыли тайну загадочных скульптур в Помпеях

Помпеи — древний римский город, замерзший во времени после извержения Везувия в 79 году н.э., — до сих пор не перестает удивлять археологов. Недавняя находка за пределами восточных ворот города вновь заставила ученых взглянуть на историю античности под другим углом. Об этом сообщает портал The Conversation.

На этот раз внимание исследователей привлекла монументальная гробница, увенчанная реалистичными скульптурами мужчины и женщины в полный рост. Они стоят рядом, но не касаются друг друга. Женщина изображена чуть выше мужчины и облачена в традиционные римские одеяния — тунику, плащ и вуаль, подчеркивающие ее статус. В руке — лавровая ветвь, которую жрицы использовали во время ритуалов.

Археологи предполагают, что она могла быть жрицей Цереры — богини плодородия. Этот статус давал женщинам в Древнем Риме необычно высокий уровень власти. Скульптура мужчины в тоге указывает на его гражданскую принадлежность, но, по мнению исследователей, в данной композиции именно женщина занимает центральную роль. Быть может, она была его матерью или даже стояла выше по статусу — в любом случае, ее образ представлен как самостоятельный и важный.

Находка разрушает устоявшееся в археологии представление: когда рядом находят мужчину и женщину, первую по умолчанию считают его женой. Однако всё чаще археология предлагает новые интерпретации — например, в Микенах, где благодаря ДНК-анализу выяснилось, что «жена» в одном из царских захоронений на самом деле была сестрой покойного. Ее похоронили как члена царской семьи по праву рождения, а не брака.

Подобные открытия помогают по-новому осмыслить роль женщин в древнем обществе. Они были не только спутницами, но и носительницами власти, знания, статуса — фигурами, достойными памяти наравне с мужчинами.

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