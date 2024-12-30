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Эксперт назвал фаворитов на чемпионате мира по шахматам

Гроссмейстер Шипов: фавориты ЧМ по блицу — Карлсен, Накамура, Фирузджа
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Etery Kublashvili/Wikimedia

Шахматный эксперт и тренер Сергей Шипов назвал фаворитов чемпионата мира по блицу, который проходит 30 и 31 декабря в Нью-Йорке. Его слова приводит «Советский спорт».

«У мужчин фавориты — Карлсен, Накамура и Фирузджа. Если провести чемпионат сто раз, то именно эти фамилии в большинстве случаев окажутся наверху. Но чемпионат проводится только один раз», — заявил Шипов.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее Мурзин рассказал, как отметит победу на чемпионате мира.

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