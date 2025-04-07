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Гинеколог из Воронежа стал главой администрации президента Сирии

Гинеколог Махер Хусейн аль-Шараа стал генсеком администрации президента Сирии
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Shutterstock

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа был назначен генсеком администрации президента Сирии. Об этом сообщает Al-Araby.

Махер Хусейн аль-Шараа является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в данный момент исполняет обязанности президента Сирии.

Известно, что новый глава администрации работал в медицинской сфере в России. С 2014 по 2021 год он работал гинекологом в Дорожной клинической больнице в Воронеже.

До этого сообщалось, что младший брат временного сирийского президента Ахмед аш-Шараа Махер возглавит канцелярию Республиканского дворца в Дамаске, где расположена резиденция главы государства.

28 ноября 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Позже они подошли к столице. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны в РФ.

Ранее полсотни беженцев из Сирии приехали в Прикамье.

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