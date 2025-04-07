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Ящерицы-монстры оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата, выяснили ученые

E&E: ящерицы-монстры оказались под угрозой исчезновения
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Depositphotos

Ученые из США выяснили, что гила-монстры (ядовитые ящерицы, обитающие в юго-западных пустынях США и северной Мексики) могут не справиться с быстро меняющимися климатическими условиями. Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution (E&E).

Гила-монстры известны своей массивностью, медлительностью и уникальным поведением — они активны преимущественно ночью и редко покидают свою территорию, спасаясь от жары в подземных норах. Однако новые климатические модели предсказывают значительное повышение температур в пустынях, таких как Мохаве, что ставит под сомнение выживание этих существ.

В течение последних пяти лет исследователи вели наблюдение за поведением гила-монстров в их естественной среде. Они обнаружили, что ящерицы крайне редко перемещаются днем и не совершают длительных переходов. Сравнив эти данные с климатическими сценариями — от оптимистичных до катастрофических — ученые пришли к выводу, что в наихудших условиях температура станет слишком высокой даже ночью, и подземные убежища уже не смогут спасти рептилий от перегрева.

Хотя в некоторых сценариях гила-монстры, вероятно, смогут сохранять привычный образ жизни, при серьезном потеплении им потребуется либо зарываться глубже, либо мигрировать в более прохладные районы. Однако ни к тому, ни к другому эти ящерицы, судя по наблюдениям, не приспособлены. Они не демонстрируют поведенческих признаков, указывающих на способность углублять норы или мигрировать на большие расстояния.

Согласно расчетам, в некоторых регионах гила-монстры могут исчезнуть уже к 2082 году. Ученые подчеркивают: судьба этих уникальных животных может стать тревожным сигналом о более широких последствиях изменения климата для биоразнообразия пустынных экосистем.

Ранее ученые нашли причину загадочной массовой гибели дельфинов.

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