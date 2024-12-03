«Чудес не бывает»: двукратный олимпийский чемпион Фетисов о возвращении Овечкина на лед

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил возвращение российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к ледовым тренировкам и отметил, что медицинский штаб клуба не будет рисковать. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Александр волшебник! (смеется) Все у него складывается хорошо. Понятно, что чудес не бывает. Работники медицинского штаба, которые работают с таким хоккеистом, рисковать не будут, не готового к нагрузкам спортсмена не выпустят на лед. И получается не все, что пишут в пресс-релизах, оказывается правдой», — сказал Фетисов.

О том, что Овечкин вернулся на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее жена Овечкина в четырех словах оценила возвращение хоккеиста на лед после перелома.