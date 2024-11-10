Дзюба: в сборную России иногда вызываются семь человек из «Ростова»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что его раccтраивает невызов в сборную России, передает Sport24.

«Не удивился, что не попал в сборную. Шансов мало. В сборной иногда и по семь человек из «Ростова». Расстраивает, что в сборную вызываются все», — сказал Дзюба.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее в Брунее сделали заявление из-за приезда официальной сборной в Россию.