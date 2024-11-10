В Брунее сделали заявление из-за приезда официальной сборной в Россию

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заверила, что на товарищеский матч с Россией прибудет официальная сборная страны. Ее слова приводит Sport24.

«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — сказала Картиена.

31 октября появилась информация, что Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду, поскольку большинство игроков основной команды не смогли бы приехать.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Валерия Карпина вызвать Артема Дзюбу в сборную России.