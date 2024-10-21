Легенда ЦСКА рассказал, что нужно сделать «Спартаку» с тренером

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что крупная победа «Краснодара» в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» не является поводом для отставки Деяна Станковича.

По его словам, тренеру красно-белых надо дать время доработать как минимум до конца сезона.

«Спартак» заново строит свою команду, пришли новые игроки с новым тренером, потихоньку все будет выстраиваться. Нельзя, чтобы когда сразу все поменялось, команда заиграла. Были хорошие моменты, хорошие матчи, та же игра против «Зенита». Делать выводы о том, сработала ли идея пригласить нового тренера с новыми футболистами, только в конце сезона», — заявил Масалитин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее легенда ЦСКА назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство.