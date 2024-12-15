Два судна направлены к месту крушения танкеров в Керченском проливе

Спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы принимает участие в спасательной операции в Черном море из-за крушения двух танкеров, к месту ЧП также следует МФАСС «Спасатель Ильин». Об этом РИА Новости сообщили в Морспасслужбе.

«Волгонефть 239» — экипаж 14 человек и т/х «Волгонефть 212» — экипаж 15 человек», — добавили в службе.

Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Ранее появились кадры разрубленного ударом волны в Керченском проливе танкера.