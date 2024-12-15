В Керченском проливе проводят замеры разлива нефтепродуктов на месте крушения танкеров

Специалисты Росприроднадзора вместе с коллегами из Морспасслужбы работают в Керченском проливе, где терпят бедствие два танкера. Об этом сообщили в Telegram-канале Южного межрегионального управления ведомства.

По данным Росприроднадзора, специалисты проводят замеры для оценки опасности разлива нефтепродуктов после происшествия.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Позже стало известно, что «Волгонефть 212» должен был уйти из пролива еще 30 ноября.

Ранее появились кадры разрубленного ударом волны в Керченском проливе танкера.