Очевидец заявил, что у тонущего в Керченском проливе танкера отделились бак и корма

У танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, отделились бак и корма. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.

По словам очевидца, после произошедшего капитан судна решил отплыть ближе к берегу, однако корабль сел на мель. На его борту находились пожилые люди. В настоящее время к танкеру прибыли спасатели.

Собеседник телеканала отметил, что высокие волны не позволили спасателям подойти близко к судну. В результате семь человек эвакуировали с помощью вертолета. Еще шестерых спасли с помощью буксира. Очевидец утверждает, что члены экипажа прыгали в холодную воду для эвакуации.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

Ранее с 13 моряков с танкера «Волгонефть 212» достали из воды.