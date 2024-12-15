Моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе

С танкера «Волгонефть 212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — говорится в публикации.

Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Ранее появились кадры разрубленного ударом волны в Керченском проливе танкера.