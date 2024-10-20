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«Заноза в заднице»: теннисистка Касаткина обратилась к 17-летней Андреевой

Теннисистка Касаткина назвала Мирру Андрееву занозой в заднице

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Global Look Press

Первая ракетка России Дарья Касаткина после победы над Миррой Андреевой в финале турнира в Нинбо назвала свою соперницу занозой в заднице, передает Sport24.

«Мирра, ты такая юная, но такая заноза в заднице. Поздравляю тебя с финалом, тебя их ждет еще много», — сказала Касаткина.

Также Касаткина отметила, что видела слезы Андреевой, но заявила, что это нормально.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина отыгралась со счета 0:3.

Касаткина не выполнила эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой не было эйсов. Она допустила пять двойных ошибок и четыре раза реализовала брейк-поинт.

Касаткина завоевала восьмой титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Ранее Андреева разрыдалась после поражения от Касаткиной в финале.

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