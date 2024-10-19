Американская ринг-герл показала грудь в откровенном наряде

Американская модель Бриттни Палмер опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На кадре Палмер позирует в белой рубашке.

Палмер — американская модель, ринг-герл и художница. Она наиболее известна своей работой в октагоне в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Палмер получила награду Ringcard Girl of the Year на World MMA Awards в 2012, 2013, 2019 и 2022 годах.

Девушка начала свою карьеру в сфере исполнительского искусства, профессионально танцуя на шоу «Jubilee» в Bally's Las Vegas и «X Burlesque» в Flamingo Las Vegas. В 2012 году Палмер появилась на обложке мартовского номера Playboy, став третьей ринг-герл, сделавшей это после Рашель Лии и Арианни Селесте.

На церемонии вручения премии World MMA Awards 2012 Палмер была удостоена награды Ring Card Girl of the Year, опередив в этой номинации Селесте.

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