Бразилец из «Зенита» не сможет играть за сборную России после получения паспорта РФ

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильский футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России после получения российского гражданства, поскольку уже выступал за национальную бразильскую команду, и игра за другую сборную противоречит Уставу Международной федерации футбола. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В частности, ему было больше 21 года, когда он играл за сборную Бразилии на Олимпиаде. Таким образом, Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок», — заявил юрист.

О том, что игрок получил российское гражданство, стало известно 19 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги после победы над «Акроном» (5:0). В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» повторил рекорд чемпионата России.