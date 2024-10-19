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Ненависть фанатов «Спартака» к Соболеву оправдали

Экс-игрок Погребняк: ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Павел Поребняк заявил, что нелюбовь фанатов московского «Спартака» к нападающему Александру Соболеву, который перешел в петербургский «Зенит», можно понять. Его слова приводит Sport24.

«Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана», — заявил Погребняк.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Сумма трансфера оценивается в €10 млн. Игрок уже принял участие в семи матчах за «Зенит» и отметился одним голом.

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что не ставил бы Соболева в состав.

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