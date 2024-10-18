«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая

Клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца первенства.

В матче 28-го тура коллектив одержал волевую победу над «Хэнань Суншань» со счетом 2:1.

В середине второго тайма гости вышли вперед: на 62-й минуте отличился нападающий Неманья Чович. Уже через две минуты хавбек «Шанхай Шэньхуа» Жоао Тейшейра счет сравнял, а победу команде принес защитник Ву Хи — он забил на 89-й минуте.

В параллельном матче главный соперник команды Слуцкого «Шанхай Порт» уступил «Чэнду» со счетом 1:3.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая. После 28 проведенных встреч у «Шанхай Шэньхуа» 73 очка, у «Шанхай Порт» — 72.

До конца китайского первенства осталось всего два тура.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий отказался возглавить сборную Китая.