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«Вашингтон» Овечкина обыграл «Даллас» в матче НХЛ

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Даллас».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Том Уилсон, Дилан Строу и Тейлор Рэддиш. Россиянин Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В текущем сезоне на счету Овечкина три результативные передачи в трех матчах. Россиянин в новом сезоне пока не отметился заброшенными шайбами.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси Девилз». Матч пройдет 20 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 02:00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину.

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