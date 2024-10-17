Пакистан обвинили в неуважении к сборной России

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов обвинил сборную Пакистана в неуважительном отношении к российской национальной команде и заявил о нежелании проводить матч с соперниками из этой страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили «восьмерки», что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет», — заявил Глебов.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Пауза на сборные уже завершена.

Ранее в сборной России объяснили, чем крут Александр Головин.