«Не знал, что делать»: Медведев о разгроме от первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев на YouTube-канале «Больше!» признался, что не понимал, как ему играть против представителя Италии, первой ракетки мира Янника Синнера в четвертьфинале выставочного турнира «Шлем шести королей».

«Все, что нужно, было, и когда ты проигрываешь 6:0, когда ты чувствуешь себя хорошо, это тяжело, потому что ты такой: окей, лучше я себя чувствовать не могу. Окей, надо стараться делать что-то лучше. И по факту во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не знал, что мне делать, чтобы выиграть», — заявил Медведев.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6. Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6). Всего с таким счетом в партии российский теннисист проигрывал девять раз, включая этот матч.

В полуфинале выставочного турнира Синнер сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Всего Синнер и Медведев встречались пять раз в 2024 году. Четыре раза победил итальянец — на Australian Open, US Open, а также на «Мастерсах» в Шанхае и Майами. Медведеву удалось выиграть лишь на Уимблдоне. В последний раз они встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, Медведев уступил в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

Ранее была названа причина поражения Медведева в Шанхае.